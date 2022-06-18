Новим командувачем ПДВ Росії став уродженець Донбасу.

У Кремлі продовжують шукати "крайніх" у провальній війні в Україні. Так, командувача Повітряно-десантними військами Російської Федерації генерала-полковника Андрія Сердюкова звільнили з посади за масові втрати серед російських десантників.

Про це посилаючись на власні джерела, повідомляють в американському Інституті дослідження війни (ISW).

Відомо, що Сердюков, ймовірно, керував операцією по захопленню Криму в 2014 році, пізніше - з квітня по вересень 2019 року - очолював російське військове угруповання в Сирії. У січні 2022 року під його керівництвом був введений В Казахстан контингент ОДКБ для придушення протестів.

"На Сердюкова поклали відповідальність за низьку ефективність і великі втрати серед російських підрозділів ПДВ в Україні, особливо під час операцій в перші тижні після широкомасштабного вторгнення під Києвом", – відзначають в ISW.

Зазначається, що саме під його керівництвом понад 60% всіх БТГр ПДВ РФ під Києвом були знищені, а після відступу, він відправив десантників, без відновлення боєготовності, на Харківський напрямок, де за ПДВ остаточно закріпився новий девіз: "ніхто крім нас, але ми після вас".

Андрій Сердюков був командувачем повітряно-десантними військами РФ з 4 жовтня 2016 року, в травні 2017 року включений в санкційний список України.

За даними ISW, на зміну Сердюкову призначили начальника штабу Центрального військового округу генерала-полковника Михайла Теплінського, уродженця Донецької області.

Він народився в 1969 році в Моспиному, що в Донецькій області. Служив у 106-й Гвардійській повітряно-десантній дивізії. У 1992-1993 роки брав участь у ліквідації конфлікту в Придністров'ї. У 1994-1995 роки брав участь у Першій чеченській війні. У 1995 році отримав звання Героя Росії. З 2017 року призначений начальником штабу Південного військового округу. З 2019 року очолив штаб ЦВО.

Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що президент РФ Путін влаштував "рознос" своїм генералам: "... він дуже сильно кричав на генералів, чимось він був дуже сильно незадоволений, дуже. Щось вони не зробили з того, що обіцяли. Я боюся загадувати, але деякі ознаки того, що відбувається мене обнадіюють", - зазначив Арестович.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія вже втратила понад 33 тисячі своїх солдатів у війні в Україні.

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