Російські загарбники скаржаться, що уже не уявляють, як це – жити звичайним життям у мирному місті.

У деяких окупантів стається справжня істерика від кількості убитих і поранених російських військових в Україні. Загарбники мріють просто повернутися додому живими. А дії Збройних сил України викликають у них нервові зриви і бажання лікуватися.

Про це у перехопленій СБУ розмові розповідає окупант, який дислокується на Херсонщині.

"Це на все життя, я хворий. Ти знаєш, скільки я трупів побачив? Без голови, без ніг, без тулуба, без нічого, просто, що у "цинках" приходять. Просто збирають, скидають частини, шматки. Морок, я не вилікуюсь від цього ніколи", – каже загарбник.

Він уже не уявляє, як це – жити звичайним життям у мирному місті. Якщо повернеться, планує об’їздити церкви та монастирі. Але хіба можна замолити ті гріхи та звірства, які рашисти чинять в Україні?

СБУ нагадує, що у російських солдатів є надійний спосіб зберегти своє життя. "Гаряча" телефонна лінія 2402 працює для усіх окупантів, які хочуть здатися у полон.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що російські окупанти за гроші здають власні позиції. У перехопленій розмові окупант розповідає своїй знайомій про те, що російські солдати здають за гроші іноземним спецслужбам інформацію про місце розташування підрозділів армії РФ в Україні.

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