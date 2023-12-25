В Кремлі не знають, як вчинити з цим рухом, адже репресії можуть спричинити ще більші проблеми.

В Росії набирає обертів рух так званих "дружин мобілізованих", що усе більше псує Кремлю картину буцімто всенародної підтримки вторгнення в Україну. Про це пише The Guardian в статті, що робить загальний огляд цього протестного руху.

Рух насправді об'єднує не лише дружин, але також матерів, сестер, доньок, батьків, братів і синів тих російських чоловіків, що були торік примусово мобілізовані на війну. Рух стає усе більш організованим і поступово радикалізується. Рух вже має свій зрозумілий і впізнаваний символ – білу хустину, яку вдягають ці жінки. Вони поширюють в соцмережах відеозвернення, в яких розповідають про необхідність демобілізації з фронту їхніх чоловіків.

"Ми хочемо повної демобілізації. Цивільні особи не повинні брати участь у бойових діях. Нас багато, і наша кількість буде тільки зростати", – кажуть жінки в білих хустинах в типовому відеозверненні.

Відео дня

Оскільки в Росії законом заборонено бути противником війни як такої, ці жінки не можуть відверто висловлюватися за припинення агресії. Тож вони педалюють на тому, що воювати повинна лише професійна армія, що складається з контрактників-добровольців.

"Чому наші чоловіки, які вели мирне життя, повинні їхати в Україну? Якщо наш уряд вирішив напасти на меншу країну, нехай армія воює, але залиште наших чоловіків у ​​спокої", – каже одна з жінок.

На платформі Telegram ці жінки створили власний канал ("Путь домой") для спілкування та озвучування своїх вимог. Примітно, що власник платформи Павло Дуров допомогає Кремлю закривати рота цьому протестному руху. Він не наважився просто закрити канал, але присвоїв йому статус "фейк", через що канал "Путь домой" неможливо знайти через пошук, з нього неможливо робити репости в інших каналах, копіювати текст чи фото.

Андрій Колесніков, старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія-Євразія, що базується в Москві, каже, що боротьба з цим рухом є делікатною справою для Кремля.

"Ці дружини та матері не є частиною традиційного ліберального та міського антикремлівського руху. Багато з них походять із основної бази підтримки Путіна", – каже експерт і додає, що Кремль боїться жорстко придушувати рух, аби не спровокувати ще більший резонанс з боку громадськості.

Відтак поки що "дружин мобілізованих" не ув'язнювали, але державні ЗМІ старанно ігнорують їх, а місцева влада забороняє проводити публічні акції.

Не маючи змоги проводити легальні мітингти, жінки знайшли альтернативу. До будь-якої пам'ятної дати вони приходять до військових меморіалів - з квітами і в білих хустинах. Попри очевидний політичний підтекст цих акцій, російські силовики не можуть ніяк цьому завадити, адже покладати квіти до пам'ятників загиблим солдатам в Росії не заборонено.

Але оскільки їхні вимоги влада систематично ігнорує, висловлювання цих жінок поступово стають жорсткішими. У нещодавній заяві жінки розкритикували політику Кремля, яка звільняє засуджених убивць і ґвалтівників із в'язниці після шести місяців боїв в Україні, тоді як мобілізованих цивільних відправлено на фронт безстроково. "У нашого президента точно є почуття гумору", — іронічно кажуть жінки в заяві.

Крім того, багато з цих жінок почали змінювати своє ставлення до війни в Україні, яке початково було схвальним. "Путін спочатку збрехав нам, що мирним жителям ніколи не доведеться воювати. Починаєш думати: він також бреше про те, чому ми в Україні?" – каже одна з жінок.

Спостерігачі кажуть, що ще занадто рано оцінювати вплив руху російських жінок на режим, який має довгу історію успішного придушення опозиційних голосів. Але їхній гнів підкреслює певну тривогу, яку деякі жителі Росії відчувають у зв’язку з війною, і кидає тінь на представлений Путіним образ російського суспільства, буцімто об’єднаного навколо війни.

Тим часом "дружини мобілізованих" висловлюють усе радикальніші думки і погрожують вдатися до несанкціонованих мітингів. "Ми втомилися бути хорошими дівчатами. Це нічого нам не дає", - кажуть вони.

Війна в Україні – втрати росіян

Як писав УНІАН, за час повномасштабної війни Генштаб ЗСУ нарахував вже близько 354 тисяч вбитих російських солдатів. Лише за минулу добу на фронті ліквідовано орієнтовно 760 російських окупантів.

Також в Генштабі стверджують, що російські окупанти все частіше відмовляються брати участь у штурмах і навіть почали здаватися в полон українським військовим цілими групами.

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