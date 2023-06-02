Він заявив, що кордон у Бєлгородській області проривають регулярно, але в Росії про це мовчать.

Топ-пропагандист РФ Володимир Соловйов, який роками хвалив "непереможну" російську армію, вибухнув обуренням через бої у Бєлгородській області.

Фрагмент емоційного виступу Соловйова з'явився у мережі. Під час однієї зі своїх пропагандистських програм він заявив, що Бєлгородську область атакують, прикордонне місто Шебекіно страждає, але нічого вдіяти з цим Росія не може.

"Я скаженію. Гарне російське місто, розташоване на нашій землі, утюжить усіляка "нацистська наволоч"... А ми на повному серйозі кажемо: "Вони намагалися (скоїти - УНІАН) терористичну атаку на Бєлгородську область. Але в них не вийшло". Все у них вийшло. Вони перетворили життя жителів Шебекіно у справжнє пекло", - заявив Соловйов.

Прорив у Бєлгородську область

Вчора, 1 червня, "РДК" оголосив про "другий етап операції" на території Бєлгородської області. Бійці повідомили про бойові дії в районі прикордонного населеного пункту Шебекіно, які, за повідомленнями підрозділу, тривають і сьогодні.

Події у Бєлгородській області РФ розвиваються стрімко. У прикордонному Шебекіно, поблизу якого тривають бої, активізувалися мародери. У місті хаос та паніка.

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