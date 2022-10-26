У Кремлі стверджують, що завдання, які були передбачені під час тренування стратегічних сил стримування, повністю виконані.

Верховний головнокомандувач збройних сил РФ, президент Володимир Путін "провів тренування" стратегічних сил стримування.

Під керівництвом Путіна провели тренування морських, наземних та авіаційних стратегічних сил стримування, були запуски крилатих і балістичних ракет, йдеться на сайті Кремля.

Президент РФ перебував у ситуаційному центрі Кремля, про хід ядерних навчань йому, зокрема, доповів очільник Міноборони Сергій Шойгу, пише ТАСС.

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"Товаришу верховний головнокомандувач, відповідно до плану підготовки збройних сил РФ під вашим керівництвом проводиться тренування з управління збройними силами РФ, під час якого будуть розроблені завдання для нанесення масованого ядерного удару стратегічними наступальними силами у відповідь на ядерний удар супротивника", - заявив міністр.

У Кремлі додали, що під час навчань по полігону "Кура" на Камчатці з державного випробувального космодрому Плесецьк запустили міжконтинентальну балістичну ракету "Ярс", а з акваторії Баренцевого моря - балістичну ракету "Синява".

У навчаннях також брали участь стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС, вони запускали крилаті ракети.

"...проведено перевірку рівня підготовленості органів військового управління та навичок роботи керівного та оперативного складу з організації управління військами. Завдання, передбачені під час тренування стратегічних сил стримування, виконані в повному обсязі, всі ракети досягли цілей...", - стверджують в Кремлі.

Ядерні навчання Росії 2022 - найважливіші новини

У цьому році перші планові навчання сил стратегічного стримування РФ відбулися 19 лютого - за п'ять днів до повномасштабного російського вторгнення в Україну.

17 жовтня в РФ стартували ядерні навчання під назвою "Стійкий полудень", вони мали тривати до 30 числа.

26 жовтня стало відомо, що російська сторона повідомила США про проведення запланованих щорічних ядерних навчань "Грім".

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