Соловйов звинуватив у санкціях "спадкоємцем нацистської Німеччини".

Російський пропагандист, що потрапив під санкції ЄС, член партії "Єдина Росія" Володимир Соловйов звинуватив в обмеженнях "спадкоємців нацистської Німеччини".

Про це він заявив в ефірі "Соловйов LIVE".

"Це що, вперше, коли цивілізована Європа вводить проти євреїв санкції, в тому числі проти власності? Вже що-що, а єврею не звикати до такого ставлення", - заявив Соловйов.

За словами пропагандиста, ЄС "йде дорогою Гітлера".

"Тобто ці спадкоємці нацистської Німеччини вводять санкції проти журналіста? Ну природно, вони йдуть дорогою Гітлера, у якого особистим ворогом був Левітан", - додав він.

Нагадаємо, раніше "Радіо Свобода" повідомляло, що під нові санкції Євросоюзу потрапили російські чиновники і пропагандисти, в тому числі - керівниця пропагандистського Russia Today Маргарита Симоньян і кремлівський пропагандист Володимир Соловйов.

Повний список тих, хто потрапив під санкції, опублікують пізніше 23 лютого. Новий пакет санкцій ЄС був прийнятий у зв'язку з визнанням Росією "ЛНР" і "ДНР".

Визнання Путіним "ЛДНР"

Увечері, 21 лютого, російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним і Пасічником були підписані відповідні "документи". Документи ратифікував парламент РФ.

За заявою Путіна слідувала хвиля обурень з боку західних країн. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

22 лютого Путін доручив ввести війська на окупований Донбас. На питання, як далеко може зайти російська армія Путін відповів: "передбачати якусь конкретну канву можливих дій взагалі неможливо. Це залежить від конкретної ситуації, яка складається на місці. На землі, що називається".

За його словами, РФ визнала "ЛДНР" в межах Донецької та Луганської областей, що може бути сигналом готовності росіян до силового захоплення підконтрольних Україні територій.

Разом з тим російський президент посилив свій тиск на Україну і захід, заявивши, що Київ повинен відмовитися від вступу в НАТО і "демілітаризуватися".

В Україні на поступки Росії не йдуть. Ряд країн світу і організацій засудили рішення РФ легітимізувати своїх найманців, багато держав ввели проти причетних осіб санкції.

Водночас у разі подальшого вторгнення на Росію чекають наступні пакети обмежень.

Вас також можуть зацікавити новини: