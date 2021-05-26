"Юра, ми приїхали": космічний корабель на російському Байконурі розмалювали графіті (фото)

На космічному кораблі з'явилися написи: "Юра, ми приїхали" і "перш ніж лізти до зірок, людині потрібно навчитися жити на Землі".

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