Невідомі розмалювали недобудований космічний корабель / фото Instagram oldschool_boy80
На російський космодром Байконур проникли невідомі, які розмалювали саркастичними графіті недобудований космічний корабель»Буран".
Фотографії з'явилися на Instagram-сторінці користувача з ніком oldschool_boy80.
На них видно написи:» Юра, ми приїхали «і»перш ніж лізти до зірок, людині потрібно навчитися жити на Землі".
фото Instagram oldschool_boy80
фото Instagram oldschool_boy80
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