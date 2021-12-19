Зоозахисники вимагають закриття океанаріуму, росіянам шкода нещасних дельфінів.

В Росії співробітник океанаріуму в Єкатеринбурзі "дресирував" дельфінів жорстоким побиттям. Чоловік "лупив" по них палицею, інцидент потрапив на відео. Однак в самому океанаріумі стверджують, що ніякого насильства не було. Палиця нібито є "продовженням руки" тренера, і він просто "показував", куди дельфіну потрібно стрибати.

Відео з дельфінами й дресирувальником вдалося зняти зоозахиснику, після цього він розмістив ролик у своєму Instagram.

"Люди, вдумайтеся! Щоб дельфіни дивували вас на шоу їх попередньо забивають палицями!! Не знаю, наскільки в інших дельфінаріях відбувається ця жесть, чув, у деяких це заборонено строго. А в океанаріумі Єкатеринбурга - будь ласка, бийте скільки хочете, аби тварини працювали й гроші приносили", - написав обурений росіянин.

На відео дійсно можна помітити, як чоловік "лупить" палицею по воді й завдає ударів дельфінам. Ролик швидко "розлетівся" в мережі, зоозахисники звертаються в поліцію і вимагають покарання для дресирувальника.

Увага! Відео містить сцени насильства!

Однак в самому океанаріумі дії чоловіка виправдовують тим, що без палиці дресура неможлива.

Читайте такожЗграя собак з рожевою шерстю налякала росіян (фото)"Палиця - це таргет, продовження руки людини, з її допомогою тренер показує дельфіну місце, де йому потрібно вистрибнути, це спосіб навчання тварин. Удар по воді створює ехолокацію, Дельфін розуміє, куди йому потрібно плисти", - заявила директор океанаріуму в коментарі для російських ЗМІ.

Однак зоозахисники не планують здаватися. Вони хочуть домогтися розслідування даного інциденту й активно поширюють відео з жорстокою "дресурою" дельфінів.

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Автор: Віолетта Орлова