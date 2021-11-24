У російській Пермі Підлітки поклали петарду до рота собаці та підірвали її.
Усе сталося пізно ввечері в лісі біля профілакторію, пише kp.ru із посиланням на групу боротьби з жорстоким поводженням з тваринами "Антидогхантер".
На території профілакторію був лише охоронець, і він не знав, куди звернутися за допомогою.
"У собаки просто немає голови. Зараз я забираю пса на експертизу, а потім збираюся йти до суду", - повідомляв керівник групи.
За його словами, підлітки, які можуть бути причетні до вбивства тварини, потрапили на камери спостереження. У прес-службі ГУ МВС у Пермському краю розповіли, що поліцейські з'ясовують усі обставини.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві неадекват намагався задушити собаку посеред вулиці та накинувся на перехожу.
В Одесі шкуродери підірвали петардою кішку.
В Одеській області школяреві на уроці відірвало вибухом палець.
А в Росії хворій на рак пенсіонерці довелося оперувати саму себе.
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