Вони засунули піротехнічний засіб тварині до рота.

У російській Пермі Підлітки поклали петарду до рота собаці та підірвали її.

Усе сталося пізно ввечері в лісі біля профілакторію, пише kp.ru із посиланням на групу боротьби з жорстоким поводженням з тваринами "Антидогхантер".

На території профілакторію був лише охоронець, і він не знав, куди звернутися за допомогою.

"У собаки просто немає голови. Зараз я забираю пса на експертизу, а потім збираюся йти до суду", - повідомляв керівник групи.

За його словами, підлітки, які можуть бути причетні до вбивства тварини, потрапили на камери спостереження. У прес-службі ГУ МВС у Пермському краю розповіли, що поліцейські з'ясовують усі обставини.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві неадекват намагався задушити собаку посеред вулиці та накинувся на перехожу.

В Одесі шкуродери підірвали петардою кішку.

В Одеській області школяреві на уроці відірвало вибухом палець.

А в Росії хворій на рак пенсіонерці довелося оперувати саму себе.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова