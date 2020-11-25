Примітно, що пісок купили батьки на власні кошти.

У Білоусовому (Калузька область) комунальники після крижаного дощу посипали дорогу піском з дитячого майданчика.

Про це повідомляє РИА Новости.

На виправдання глава Адміністрації міста Дмитро Лексунін вже заявив, що новий пісок обов'язково завезуть. Однак чекати доведеться до весни, оскільки, за словами чиновника, взимку діти в пісочницях не грають.

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Примітно, що пісок купили самі батьки на власні кошти.

Лексунін запевнив обурених росіян, що талони на отримання нового піску вже є у керуючої компанії.

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Автор: УНІАН