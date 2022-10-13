Вона нібито поглумилася над місцем поховання.

60-річну мешканку Санкт-Петербурга Ірину Цибаньову посадили під домашній арешт через записку на могилі батьків російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє російське видання "Медуза".

Послання жінка залишила на могилі Володимира і Марії Путіних на Серафимівському кладовищі 6 жовтня.

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У ньому йшлося: "Батьки маніяка, заберіть його до себе, від нього стільки болю і бід, весь світ благає про його смерть <нерозбірливо>. Смерть Путіну, ви виростили виродка і вбивцю".

Першим записку виявив охоронець цвинтаря, який і звернувся в поліцію. 10 жовтня в квартиру до Цибаньової прийшли поліцейські. Ймовірно, її знайшли за записами з численних камер спостереження, встановлених на кладовищі.

Вже 12 жовтня Приморський районний суд міста відправив жінку під домашній арешт – їй закидають наругу над місцем поховання з мотивів політичної або ідеологічної ворожнечі. Максимальне покарання за цією статтею – п'ять років позбавлення волі.

Батьки Путіна-ким вони були

Батько російського диктатора-Володимир Спиридонович Путін (23 лютого 1911 — 2 серпня 1999), народився в селі Поминово Тверського повіту Тверської губернії, в 1933-1934 роках служив на підводному флоті, учасник Другої світової війни. Після війни – майстер на заводі ім. Єгорова.

Мати – Марія Іванівна Путіна, уроджена Шеломова (17 жовтня 1911 — 6 липня 1998), родом з села Заріччя Тверського повіту Тверської губернії. Там вона познайомилася з Володимиром Спиридоновичем, також працювала на заводі, пережила блокаду Ленінграда.

Володимир Путін, який народився 7 жовтня 1952 року, був третім сином у сім'ї. Два його старших брати померли ще до його народження: Альберт – до початку Другої світової війни, дворічний Віктор – в 1942 році.

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