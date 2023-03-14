Тепер в Росії не можна називати найманців найманцями, інакше сядеш у в'язницю.

Державна дума Росії ухвалила поправки в свій закон про "дискредитацію" російської армії, розширивши його дію на всіх окупантів, а не тільки солдатів регулярної армії. Про це повідомляє прес-служба Держдуми.

Згідно з новими правилами, тепер норма про покарання "за публічні дії, спрямовані на дискредитацію ЗС РФ" буде поширюватися на "добровольчі формування, організації або фізичних осіб, які сприяють у виконанні завдань, покладених на Збройні Сили".

Оскільки в Росії конституцією заборонені приватні військові компанії, російські офіційні органи називають пригожинську "Групу Вагнера" саме "добровольчим формуванням".

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Крім того, додатково посилені власне покарання за цей вид "злочину". Тепер за "фейки" про російських солдатів і найманців росіянами загрожує до 5 років в'язниці, замість колишніх 3. При повторному порушенні цієї норми росіян можуть посадити вже на строк до 7 років. За обтяжуючих обставин - до 15 років.

Російське законодавство також передбачає окремо штрафи за "дискредитацію" російської армії і "добровольців". Такі дії тепер обійдуться росіянам в суму до 50 тисяч рублів для громадян і до 500 тисяч рублів для юридичних осіб.

Уточнюється, що на перший раз до росіян застосовують саме адміністративне покарання зі штрафом, а при повторному порушенні протягом року – кримінальне.

Боротьба з інакомисленням в Росії

Російська Держдума готує нові поправки до законодавства, які дозволять позбавляти росіян громадянства за "дискредитацію" Збройних сил РФ. Відбирати паспорт будуть у тих, хто пройшов процедуру отримання громадянства, а не був народжений в російському громадянстві.

Самі росіяни, схоже, не проти посилення репресій і активно цьому сприяють. За інформацією видання The Moscow Times, останнім часом в Росії різко збільшилася кількість справ, пов'язаних з "дискредитацією" армії, відкритих на основі доносів.

Прикладом такого доносу є недавній випадок в Москві. Там 30-річна жінка написала в поліцію заяву на 8-річну однокласницю своєї дочки. Дитину звинувачують у русофобській позиції.

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