У Москві біля військового госпіталю Федеральної служби безпеки з'явився антивоєнний напис.
Як повідомляє Телеграм-канал "Осторожно, новости", антивоєнний напис невідомий залишив у Щукіно на паркані центрального клінічного військового госпіталю ФСБ.
"Брате, згадай руїни Грозного. Не воюй за російських окупантів", - написано на паркані червоною фарбою.
"Диверсію" помітили рано-вранці працівники поліції при патрулюванні території. Напис зафарбували працівники шпиталю, авторів послання шукають. Їм вдалося не потрапити на камери спостереження – вони обрали місце, яке не підпадає під огляд.
Репресії в РФ
Антивоєнна позиція в Росії карається законом. Це в країні окупантів називають "дискредитацією ЗС РФ", або "держзрадою".
Зокрема, в Росії чоловіка заарештували за антивоєнний малюнок дочки - дівчинка намалювала жінку, яка загороджує дитину від російських ракет.
У Москві чоловіка звинуватили в дискредитації військ РФ за витоптаний на снігу напис "365 ні".
А в Томську пенсіонер, який виступив проти війни, назвав заступника начальника Генерального штабу ЗС РФ Сергія Суровікіна "скотиною". Після цього до нього прийшли з обшуками.