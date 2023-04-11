Людей, які залишили таємничий напис, вже шукають.

У Москві біля військового госпіталю Федеральної служби безпеки з'явився антивоєнний напис.

Як повідомляє Телеграм-канал "Осторожно, новости", антивоєнний напис невідомий залишив у Щукіно на паркані центрального клінічного військового госпіталю ФСБ.

"Брате, згадай руїни Грозного. Не воюй за російських окупантів", - написано на паркані червоною фарбою.

"Диверсію" помітили рано-вранці працівники поліції при патрулюванні території. Напис зафарбували працівники шпиталю, авторів послання шукають. Їм вдалося не потрапити на камери спостереження – вони обрали місце, яке не підпадає під огляд.

Репресії в РФ

Антивоєнна позиція в Росії карається законом. Це в країні окупантів називають "дискредитацією ЗС РФ", або "держзрадою".

Зокрема, в Росії чоловіка заарештували за антивоєнний малюнок дочки - дівчинка намалювала жінку, яка загороджує дитину від російських ракет.

У Москві чоловіка звинуватили в дискредитації військ РФ за витоптаний на снігу напис "365 ні".

А в Томську пенсіонер, який виступив проти війни, назвав заступника начальника Генерального штабу ЗС РФ Сергія Суровікіна "скотиною". Після цього до нього прийшли з обшуками.

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