Останню добу українофоб провів у комі.

Скандальний українофоб, лідер ЛДПР Володимир Жириновський помер.

Про це повідомляє Telegram Mash

"Володимир Жириновський помер сьогодні о 10:45 ранку. Останню добу політик провів у комі", - йдеться у повідомленні.

Інформацію про смерть Жириновського підтвердив у Telegram сенатор Олександр Пронюшкін.

Невдовзі голова Держдуми В’ячеслав Володін та прес-служба МОЗ Росії спростували інформацію, заявивши, що політик досі перебуває у лікарні. Його стан важкий.

"Всіх, хто переживає за здоров'я Володимира Вольфовича Жириновського, хочу заспокоїти. Він живий. Стан його справді тяжкий. Сьогодні йому зробили КТ. Ми за нього переживаємо, лікарі борються за нього. Він сам великий молодець. Давайте побажаємо йому якнайшвидшого одужання", - заявив Володін.

Після цього Пронюшкін свій пост видалив.

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