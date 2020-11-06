За словами пацієнтки, яка виклала відео в мережу, це не перший подібний випадок в лікарні.

У Новосибірській області медсестра клінічної туберкульозної лікарні підняла дитину за волосся і жбурнула на ліжко.

Відео, викладене в забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте", зняла пацієнтка лікарні, яка стала очевидцем жорстокості медсестри.

Після цього вона нахилилася над дитиною і щось їй сказала, потім накрила ковдрою і пішла.

За словами пацієнтки, яка виклала відео в мережу, це не перший подібний випадок в лікарні.

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"Я якось прокинулася від шуму в палаті і вирішила зазирнути, що там (у сусідній палаті – ред.) сталося, може, впав хто, вдарився. Побачила, що біжить дівчинка, і медсестра, яка на відео, ловить дитину за волосся і б'є по обличчю», - написала жінка.

За її словами, в сусідній палаті лежать діти «або просто без батьків, або з дитячого будинку».

Після публікації ролика медсестру відсторонили від роботи. Вже готується наказ про її звільнення, заявили РІА Новини в МОЗ Новосибірської області. У регіональному управлінні Слідчого комітету почали перевірку за фактом публікації відео.

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Автор: УНІАН