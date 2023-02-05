Глава РПЦ розгорнув справжню шпигунську діяльність під час свого перебування на посаді при Всесвітній раді церков.

Стали відомі подробиці шпигунського минулого глави Російської православної церкви (РПЦ) патріарха Кирила, який виконував завдання КДБ під час свого представництва при Всесвітній раді церков.

Як говориться в статті SonntagsZeitung, йдеться про період 1970-х років. Видання посилається на розсекречені архіви про діяльність глави РПЦ, які свідчать, що Кирило займався в Женеві шпигунською діяльністю. Він працював на КДБ під прикриттям.

Повідомляється, що патріарх впливав на Всесвітню раду церков в інтересах СРСР.

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При цьому в РПЦ такі факти щодо минулого Кирила коментувати не захотіли, а посольство РФ у Швейцарії назвало статтю "прикладом русофобії".

Зв'язок російського патріарха Кирила з КДБ

Раніше колишній розвідник та офіцер КДБ Сергій Жирнов підтвердив, що Кирило був агентом КДБ і ФСБ. Він згадав, як патріарх поїхав представляти РПЦ МП в Женеву й провів там аж два роки. На його думку, всі єпархії РПЦ за кордоном - це резидентури.

Глава РПЦ - один з найбагатших олігархів Росії. Ще в 90-х роках він заробляв на імпорті тютюнових і алкогольних виробів, за що його прозвали "тютюновий митрополит".

Зараз він продовжує активно співпрацювати з російськими спецслужбами й нав'язує російському суспільству пропаганду Кремля, підтримуючи Москву у війні проти України. Так, нещодавно глава РПЦ заявив, що прагнення зберегти життя - чужа Росії помилкова цінність.

Також він говорив, що будь-яке бажання знищити Росію означатиме кінець світу, і що "Господь не залишить президента РФ".

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