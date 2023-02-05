ЗМІ з'ясували, що Патріарх Кирил займався шпигунством на КДБ у 1970-х роках у Швейцарії / фото УНІАН

Стали відомі подробиці шпигунського минулого глави Російської православної церкви (РПЦ) патріарха Кирила, який виконував завдання КДБ під час свого представництва при Всесвітній раді церков.

Як говориться в статті SonntagsZeitung, йдеться про період 1970-х років. Видання посилається на розсекречені архіви про діяльність глави РПЦ, які свідчать, що Кирило займався в Женеві шпигунською діяльністю. Він працював на КДБ під прикриттям. 

Повідомляється, що патріарх впливав на Всесвітню раду церков в інтересах СРСР. 

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При цьому в РПЦ такі факти щодо минулого Кирила коментувати не захотіли, а посольство РФ у Швейцарії назвало статтю "прикладом русофобії". 

Зв'язок російського патріарха Кирила з КДБ 

Раніше колишній розвідник та офіцер КДБ Сергій Жирнов підтвердив, що Кирило був агентом КДБ і ФСБ. Він згадав, як патріарх поїхав представляти РПЦ МП в Женеву й провів там аж два роки. На його думку, всі єпархії РПЦ за кордоном - це резидентури.

Глава РПЦ - один з найбагатших олігархів Росії. Ще в 90-х роках він заробляв на імпорті тютюнових і алкогольних виробів, за що його прозвали "тютюновий митрополит".

Зараз він продовжує активно співпрацювати з російськими спецслужбами й нав'язує російському суспільству пропаганду Кремля, підтримуючи Москву у війні проти України. Так, нещодавно глава РПЦ заявив, що прагнення зберегти життя - чужа Росії помилкова цінність

Також він говорив, що будь-яке бажання знищити Росію означатиме кінець світу, і що "Господь не залишить президента РФ". 

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