Стали відомі подробиці шпигунського минулого глави Російської православної церкви (РПЦ) патріарха Кирила, який виконував завдання КДБ під час свого представництва при Всесвітній раді церков.
Як говориться в статті SonntagsZeitung, йдеться про період 1970-х років. Видання посилається на розсекречені архіви про діяльність глави РПЦ, які свідчать, що Кирило займався в Женеві шпигунською діяльністю. Він працював на КДБ під прикриттям.
Повідомляється, що патріарх впливав на Всесвітню раду церков в інтересах СРСР.
При цьому в РПЦ такі факти щодо минулого Кирила коментувати не захотіли, а посольство РФ у Швейцарії назвало статтю "прикладом русофобії".
Зв'язок російського патріарха Кирила з КДБ
Раніше колишній розвідник та офіцер КДБ Сергій Жирнов підтвердив, що Кирило був агентом КДБ і ФСБ. Він згадав, як патріарх поїхав представляти РПЦ МП в Женеву й провів там аж два роки. На його думку, всі єпархії РПЦ за кордоном - це резидентури.
Глава РПЦ - один з найбагатших олігархів Росії. Ще в 90-х роках він заробляв на імпорті тютюнових і алкогольних виробів, за що його прозвали "тютюновий митрополит".
Зараз він продовжує активно співпрацювати з російськими спецслужбами й нав'язує російському суспільству пропаганду Кремля, підтримуючи Москву у війні проти України. Так, нещодавно глава РПЦ заявив, що прагнення зберегти життя - чужа Росії помилкова цінність.
Також він говорив, що будь-яке бажання знищити Росію означатиме кінець світу, і що "Господь не залишить президента РФ".