За словами батька хлопчика, він пропав у селі Горки дорогою зі школи.

У Володимирській області (РФ) 26-річний шизофренік викрав 7-річну дитину і два місяці змушував її дивитися порно.

Про це повідомляє 360.ru.

За словами батька хлопчика, він пропав у селі Горки по дорозі зі школи.

Встановлено, що 26-річний чоловік приїхав на авто в село Горки, побачив першокласника і після короткої бесіди відвіз його в село Макаріху, де проживав сам. Там він утримував хлопчика два місяці.

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З'ясувалося, що до цього він вже викрадав людей, але уникав відповідальності завдяки діагнозу «шизофренія».

Зловмисник не ґвалтував дитину, але показував йому порно і при цьому займався самозадоволенням.

У соцмережах чоловік нібито заявляв однодумцям, що збирається виховувати дитину до 14-річчя, а потім вб'є його.

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Автор: УНІАН