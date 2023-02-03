Награбоване окупант "благополучно з'їв".

Українські воїни ліквідували російського зека-"вагнерівця", який сидів за крадіжку шматка м'яса та кількох сардельок.

Як повідомляє OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, ліквідовано найманця Володимира Короткова з Волгоградської області РФ. Його завербували у "Вагнер" прямо з колонії.

"Ліквідований в Україні ПВКашник - зек Володимир Коротков із Волгоградської області сидів за крадіжку 200 грамів вареної курятини та 300 грамів сардельок", - зазначив Комахідзе з посиланням на некролог.

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ЗСУ "двохсотять" російських загарбників

У російських соцмережах доповідають про ліквідацію "цікавих" персон. Наприклад, так стало відомо про знищення на війні серійного убивці, що воював у складі "вагнерівців".

А нещодавно стало відомо, що українські воїни ліквідували зека-"вагнерівця", який вбив власну матір та сестру. Садист облив своїх рідних бензином і підпалив.

У боях "відкобзонено" також бійця загону "Барс", якого пропагандисти охрестили ледь не "термінатором", а ще відомо - десантника з сирійським досвідом - героя російських "казок".

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