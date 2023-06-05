Українська армія витісняє окупантів зі стратегічно важливого села під Бахмутом.

Російські окупаційні війська втратили контроль над частиною села Берхівка, розташованого на північний захід від Бахмута. Про це заявив ватажок "Групи Вагнера" Євген Пригожин.

Він зазначив, що в ході локального контрнаступу ЗСУ на околицях Бахмута в травні російські війська відступили з панівних західних висот в розташовану на схід Берхівку. При цьому російський Генштаб назвав це "перегрупуванням на більш вигідні для оборони позиції".

"Зараз частину населеного пункту Берхівка вже втрачено, драпають війська потихеньку. Ганьба! Шойгу, Герасимов, закликаю вас, приїжджайте на фронт, підніміть з пістолетами армію, щоб вперед йшли. Давайте, ви зможете! А якщо не зможете, помрете героями", – заявив Пригожин.

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Зазначимо, що Берхівка розташована в такій позиції, що її визволення означатиме для окупантів значне ослаблення всього північного флангу навколо Бахмута.

ЗСУ знову наступають по Бахмутом

Екс-командир полку "Азов", т.в.о командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін сьогодні заявив, що українські війська після нетривалої паузи знову перейшли в контратаку на флангах навколо Бахмута. За його словами, вагнерівці дуже своєчасно втекли з міста.

Також сьогодні російська сторона і незалежні спостерігачі заявили про наступальні дії ЗСУ в Запорізькій області. Однак український Генштаб цю інформацію не підтверджує і попереджає про російську ІПСО.

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