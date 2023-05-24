За його словами, поки діти еліти мажуться кремами, діти звичайних росіян повертаються з війни в цинку.

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин у припадках розкритикував доньку та зятя міністра оборони РФ Сергія Шойгу. За його словами, Ксенії Шойгу треба витрачати гроші на боєприпаси, а її чоловіку - блогеру Олексію Столярову - перестати "трясти булками".

Про це опальний Пригожин заявив в інтерв'ю російському пропагандисту. Критиці чиновників та "дітей еліти" він приділив окрему емоційну промову.

"У Шойгу зять ходить, булками трясе, мається на увазі сідницями, а донька відкриває Кронштадські форти. Ти заробила на ці форти? Ти свої гроші витрачаєш на ці форти? На боєприпаси, бл*дь, витратити", - заявив розлючений бойовик.

Пригожин заявив, що Шойгу "трясе своєю дочкою і якимось у*обком, який блогер, і ще пальці гне, що йому спецоперація не подобається".

"Не ми вигадали цю спецоперацію. Але якщо ми пішли п*здитись із сусідами, треба п*здитись до кінця. А виходить, що мужики б'ються, а комусь просто подобається балдіти. Як може зять Шойгу поїхати до ОАЕ і своєю "попочкою" трясти? Зрозуміло, що ковзає голубизна, така міцна голубизна. Але нічого страшного, це їхній вибір там сімейний", - заявив Пригожин.

Він додав, що діти еліти в кращому разі закрити свою "хлібальники", але деякі дозволяють собі "жирне, безтурботне життя".

"Важливо, що не лише в еліти є діти. І коли діти еліти мажуть себе кремами, показуючи це в інтернеті, у звичайних людей діти приходять у цинку, розірвані на шматки", - додав Пригожин.

Що ще говорив Пригожин

У тому ж інтерв'ю ватажок російської приватної військової компанії"Вагнер" Євген Пригожин назвав українську армію однією з найсильніших у світі.

Він заявив, що війська РФ "по-хамськи пройшлися чобітьми по території України в пошуках нацистів". "Підійшли до Києва, потім, російською мовою кажу, об**ралися і відійшли. Потім до Херсону - об**ралися і відійшли. Ізюм, Красний Лиман... І якось у нас все не складається", - сказав він.

Крім того, він заявив, що війна зробила українців найвідомішою нацією у світі. Парадоксально, але Росія зібралася "демілітаризувати" Україну, натомість мілітаризувала її найкращим озброєнням світу.

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