Цукерберга запросили в Європарламент для пояснень щодо компанії, яка збирала дані про користувачів

10:17, 21 березня 2018
Наука та IT
1977
REUTERS

Читайте такожFacebook заблокував компанію, що збирала дані про користувачів

Про це голова Європарламенту Антоніо Таяні написав у Twitter. «Facebook повинен прояснити перед представниками 500 млн європейців, що особисті дані не використовуються для маніпулювання демократією», - заявив він.

Facebook опинився в центрі скандалу після того як видання The New York Times і The Guardian провели розслідування про незаконне використання особистих даних користувачів соцмережі. Колишній співробітник Cambridge Analytica, фахівець з аналізу даних Крістофер Вайл розповів, що ще в 2014 році компанія використала особисті дані понад 50 млн користувачів Facebook, отримані без їх дозволу, для розробки програми.

Після цього Конгрес США і британський парламент зажадали у Марка Цукерберга пояснити ситуацію. Джерела NYT повідомляли, що директор з інформаційної безпеки Facebook Алекс Стамос планує піти у відставку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Facebook#Марк Цукерберг#користувачі Facebook