Цукерберга запросили в Європарламент для пояснень щодо компанії, яка збирала дані про користувачів

Главу американської соціальної мережі Facebook Марка Цукерберга запросили в Європейський парламент для роз'яснення з приводу незаконного збору компанією Cambridge Analytica особистих даних користувачів соцмережі.

Про це голова Європарламенту Антоніо Таяні написав у Twitter. «Facebook повинен прояснити перед представниками 500 млн європейців, що особисті дані не використовуються для маніпулювання демократією», - заявив він.

Facebook опинився в центрі скандалу після того як видання The New York Times і The Guardian провели розслідування про незаконне використання особистих даних користувачів соцмережі. Колишній співробітник Cambridge Analytica, фахівець з аналізу даних Крістофер Вайл розповів, що ще в 2014 році компанія використала особисті дані понад 50 млн користувачів Facebook, отримані без їх дозволу, для розробки програми.

Після цього Конгрес США і британський парламент зажадали у Марка Цукерберга пояснити ситуацію. Джерела NYT повідомляли, що директор з інформаційної безпеки Facebook Алекс Стамос планує піти у відставку.