Трапляються випадки, коли позиції Сил оборони "наявні лише в доповідях, а потім противник раптово опиняється в тилу на позиціях дронщиків чи вже РЕБівців".

В Серебрянському лісництві окупанти розвивають успіх, користуючись попередніми здобутками та проблемами, які виникли на ділянці.

Про це повідомив проєкт DeepState. "В основному працюють невеликі групи піхоти, які просочуються в глибину території, здійснюють постійний тиск на позиції українських бійців і шукають будь-яку можливість, щоб заховатися для закріплення", - йдеться у повідомленні.

Аналітики проєкту зазначили, що трапляються випадки, коли позиції Сил оборони "наявні лише в доповідях, а потім противник раптово опиняється в тилу на позиціях дронщиків чи вже РЕБівців".

Відео дня

"Найбільш складна ситуація наразі складається в лісі на північному березі річки Сіверський Донець від Григорівки до Дронівки, де ворог може легко перекрити шлях в районі останнього, чим створить несприятливі наслідки для позицій, які там наявні", - повідомили аналітики і висловили сподівання, що українських захисників виведуть звідти вчасно аби вони не потрапили в оточення.

Аналітики вказали, що зараз окупанти намагаються повністю видавити українських військових з Серебрянського лісництва і закінчити багаторічну історію боїв за нього.

"Противник здійстює тиск в напрямку Ямполя і вже фіксувався в районі дороги Ямпіль-Зарічне. В самому ж Зарічному ситуація складається також несприятливим чином для українських бійців, оскільки противник потроху затягується в населений пункт повз позиції і вибивати їх звідти стає дедалі важче", - констатували аналітики проєкту.

Ситуація в Серебрянському лісництві

Цього року після важких боїв Серебрянський ліс майже знищений. Бійці 53-ї окремої механізованої бригади розповідали, що там йшли постійні атаки росіян, а дрони та штурмові групи противника не давали можливості перепочити навіть на мить.

Раніше офіцер ЗСУ, кавалер ордену Богдана Хмельницького Микола Мельник зазначав, що росіяни намагаються атакувати то Михайлівку, то Часів Яр, то Серебрянське лісництво.

Вас також можуть зацікавити новини: