У РФ заявили, що ППО вдалося збити кілька дронів.

Сьогодні, 23 серпня, Санкт-Петербург і Ленінградська область Росії зазнали атаки дронів. Через загрозу аеропорт Пулково тимчасово призупинив роботу, що призвело до затримки десятків рейсів.

Північно-Західна транспортна прокуратура РФ повідомила, що проводить наглядові заходи у зв'язку із затримками авіарейсів у Санкт-Петербурзі. У відомстві підтвердили, що в аеропорту Пулково тимчасово обмежено приймання і випуск літаків. На виліт затримано 20 рейсів, а на приліт - 19.

За словами губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова, у Пушкінському районі Санкт-Петербурга було подавлено один безпілотник. Він запевнив, що постраждалих немає.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко у своєму Telegram-каналі повідомив, що російські сили ППО знищили два дрони в Киришах і Гатчині. Він закликав місцевих жителів не перебувати біля промислових зон і підприємств, а також не відвідувати громадські місця.

У РФ зупинився енергоблок на одній з великих АЕС через атаку дронів

Раніше тимчасово відключився енергоблок №7 Нововоронезької атомної електростанції РФ. Причиною стала атака українських дронів на регіон.

Видання The Moscow Times писало, що зупинка блоку сталася "в штатному режимі". Водночас енергоблоки №4, 5 і 6 продовжують працювати, а радіаційний фон залишається в нормі.

Губернатор регіону Олександр Гусєв заявив, що один із безпілотників пошкодив "об'єкт енергетики". У результаті без світла залишилися кілька населених пунктів, а також близько двох десятків поїздів відстали від графіка.

