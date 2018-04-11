Перше покоління смартфонів Pixel зникло з магазину Google

Це може означати, що компанія знімає з продажу оригінальні смартфони Pixel.

Перше покоління фірмових смартфонів від компанії Google Pixel і Pixel XL зникли з офіційного інтернет-магазину.

Як повідомляє Android Police, тепер при відкритті старого посилання на перше покоління смартфона, з'являється сторінка категорії "телефони" з посиланнями тільки на друге покоління Pixel.

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Це може означати, що компанія знімає з продажу оригінальні смартфони Pixel. Однак залишається можливість придбати їх у ритейлерів.

Смартфони Google Pixel і Pixel XL були випущені в 2016 році. Це був перший телефон, що вийшов під брендом Google. До цього компанія співпрацювала з іншими відомими брендами такими, як LG, HTC, Motorola, Huawei, в колаборації з якими створювала смартфони і планшети лінійки Nexus.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Apple оновила лінійку кольорів для iPhone 8 і iPhone 8 Plus, додавши до неї яскраво-червоний колір.