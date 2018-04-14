Вчені знайшли зв'язок між кількістю випитого алкоголю і тривалістю життя

Дослідники помітили позитивну кореляцію між смертністю і кількістю вживаного алкоголю.

Міжнародна група вчених довела на великій вибірці, що тижнева порція алкоголю, що перевищує 100 грамів, збільшує ризик смертності у майбутньому.

Масштабне дослідження, опубліковане в медичному журналі The Lancet, охопило 599 912 осіб, передає Naked Science.

Всіх їх науковці визначали як "питущих". Дані бралися з трьох баз: біобанку Великої Британії, програми Кембриджського університету ERFC та європейської програми EPIC-CVD, присвяченій дослідженню раку й харчування. Менше половини учасників, 44 відсотки - жінки, а 21 відсоток - курці.

Читайте також"Сови" ризикують померти раніше за "жайворонків" - дослідження

Вчені розподіляли анкети по групах в залежності від вживаної дози алкоголю на тиждень. Ті, хто пив більше ста грамів, склали 50 відсотків, а ті, хто споживав більше 350 грамів, - вісім відсотків. 40 310 осіб померли від серцево-судинних захворювань, а 39 018 випробували перші їх ознаки.

Дослідники помітили позитивну кореляцію між смертністю і кількістю вживаного алкоголю.

Виходячи з цього, вони визначили залежність для людей у віці 40 років. За даними фахівців, вживання від 100 до 200 грамів алкоголю на тиждень зменшує передбачувану тривалість життя на півроку, від 200 до 350 грамів - на один-два роки, а понад 350 грамів - на чотири-п'ять років.

"Це дослідження ясно показує, що вживання алкоголю не приносить ніякої користі організму, на відміну від поширених забобонів - вони занадто гарні, щоб бути правдою", - прокоментував результати дослідження професор серцево-судинної медицини Університету Шеффілда Тім Чіко, який не брав участь в роботі.