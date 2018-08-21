Як укладати союзи і вибитися в лідери: вчені порадили політикам вчитися у шимпанзе

У зграї шимпанзе ватажки довго зберігають статус, якщо вдало вибирають союзників, діляться з іншими здобиччю та знаходять правильну комбінацію сили та м'якості.

Існують дивовижні паралелі між соціальною поведінкою Homo sapiens і світом приматів.

Як передає Бі-бі-сі, професор Джеймс Тіллі займається вивченням колективної поведінки приматів і вважає, що людині варто взяти на озброєння деякі принципи організації у шимпанзе.

1. Тримай друзів близько, а ворогів - ще ближче

Політика у шимпанзе - це мережа змінних альянсів. Щоб вибитися в лідери, потрібно бути готовим відвернутися від друзів і розкрити обійми для ворогів. Багато союзів у шимпанзе тримаються на зручності, а не на дружбі.

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2. Вибудовуючи альянси, віддавай перевагу слабким, а не сильним

Шимпанзе як правило утворюють "мінімально виграшні коаліції". Це означає, що швидше дві слабких тварини нападуть на сильну, ніж утвориться союз між слабким і сильним.

У такій поведінці є сенс і для людей: якщо союз утворений з кимось слабким, розподіл сил буде для мене більш вигідним, ніж якщо я домовлюся про альянс з кимось сильним.

3. Добре, коли тебе бояться, але ще краще - коли люблять

Ватажки зграї у шимпанзе можуть правити з позції сили і вести себе жахливо, але такі лідери, як правило, не утримують свої позиції тривалий час.

Щоб бути успішним ватажком, потрібно заручитися підтримкою себе і своїх соратників у інших членів зграї. Ключ до успіху - знайти вірну комбінацію сили і м'якості.

4. Добре, коли тебе люблять, але ще краще - коли можеш поділитися частуванням

Найдовше зберігають лідерство ті, хто вміє зберігати ресурси і використовувати їх для завоювання підтримки. Відомий випадок, коли ватажок зграї правив нею 12 років, ділячись з родичами м'ясом, здобутим на полюванні.

5. Зовнішня загроза може обіцяти підтримку (якщо вона існує)

При зіткненні з зовнішньою загрозою групи приматів об'єднуються і забувають про міжусобну боротьбу. Проте ж є не так багато свідчень того, що це правило працює і у людей.

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені з'ясували, що по розумовим здібностям ворони не поступаються мавпам.