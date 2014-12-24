Вчені "переклали" мову мавп

Тепер команді вчених із Національного центру наукових досліджень (Франція) та Нью-Йоркського університету вдалося виявити деякі ключові слова, які примати використовують для спілкування між собою, пише "Популярна механіка".

У результаті спостережень у вологих тропічних лісах Кот-д'Івуару встановлено, що мавпи видають звук "Крак", коли хочуть попередити родичів про леопарда поблизу, і звук "Хок", щоб попередити інших про орла, що кружляє над їхніми головами. Однак на острові Тівай у Сьєрра-Леоне, де немає жодного леопарда, ті ж мавпи використовують "Крак" як сигнал для будь-якої загрози, зокрема орлів. Отже, мавпи розрізняють корені і суфікси, щоб описати як природу загрози, так і ступінь її небезпеки.

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На материку дослідники виявили, що мавпи Кемпбелла використовують специфічний "діалект": вони не тільки говорять "Крак" і "Хок", а й додають до них закінчення "у" для позначення менш серйозних підстав для загрози. Також вони вимовляють "Бум", коли загроза вже минула.

"Людською" мовою так позначається контекст – ми вибираємо найбільш інформативний термін, щоб описати щось більш розпливчасте. Ці результати дозволяють вченим припустити, що мова мавп має безліч діалектів та інших нюансів, тож для глибшого розуміння комунікації приматів цілком можна використовувати інструменти з "людської" мови.