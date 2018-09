Дочекалися: Instagram почав тестувати функцію репоста

Поки робота над функцією знаходиться на ранніх стадіях.

Протягом багатьох років користувачі Instagram вимагали вбудовану функцію репоста, як в інших популярних соціальних мережах. І, здається, справа зрушила з мертвої точки.

Функція "share to feed" в меню повинна з'явитися в правому верхньому кутку кожного повідомлення, пише "Новое время" з посиланням на The Next Web.

Повідомлення, які опубліковані повторно, виглядають так само, як і ретвіти, причому початковий вміст розташоване нижче імені людини, який поділився ним. Відзначається, що поки робота над функцією "regram" знаходиться на ранніх стадіях. Функція спочатку може бути доступна тільки бізнес-акаунтам.

За словами співзасновників Instagram Кевіна Сістрома і Майка Кригера, ця функція обговорювалася внутрішньо протягом багатьох років. Обережність розробників пояснюється тим, що функція репоста принесе з собою зростання числа ботів і фейкових новин.

"Ми обговорюємо багато. Тому що, очевидно, люди люблять ідею перерозподілу контенту, який вони знаходять. Instagram сповнений приголомшливих речей. Насправді, один з основних способів спілкування людей з Instagram Direct тепер фактично полягає в спільному використанні контенту, який вони знаходять в Instagram", - сказав Сістром в одному з інтерв'ю.

Поки немає даних про те, коли ж ми побачимо нову функцію, навіть якщо вона вийде зі стадії тестування.

Додамо, що інший функцією, яку тестує Instagram, є прикріплення хештегів безпосередньо до запису, а не до його опису. Також Instagram тестує геолокаційні обмеження, але ця особливість стосується в першу чергу акаунтів компаній, а не приватних осіб.