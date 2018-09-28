Творець підводних човнів і гідрокостюмів хоче побудувати місто під водою (відео)

Задум вченого від усього, що робилося раніше відрізняє те, що тиск в колонії буде становити одну атмосферу - саме під таким же люди перебувають і зараз.

Вчений Філ Наіттен створив підводні човни і костюми, які дозволяють занурюватися на глибину 300 м. Тепер він хоче створити підводну колонію.

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Колонію розмістять біля гідротермальних джерел, що дасть необхідну енергію. Наіттен очікує, що сотні людей захочуть переїхати жити під воду, передає Бі-бі-сі. Проте, для початку йому потрібно створити прототип на мілководді.

"У 1960 - всі дослідники глибин були впевнені, що через пару десятиліть з'являться підводні міста. Але цього, звичайно, не сталося. Мою задумку від усього, що робилося раніше відрізняє те, що тиск в колонії буде становити одну атмосферу", - розповідає вчений, додаючи, що під таким же ми знаходимося і зараз, і ми краще всього до ньогої пристосовані.

Колонію розмістять біля гідротермальних джерел, температура яких перевищує 500 градусів за Цельсієм. Середня температура води навколо них -8 градусів за Цельсієм. Це приводить в дію спеціальні клапани, які включають генератори і у нас з'являється необхідна електрика.

Учений сподівається, що сотні людей захочуть переїхати жити під воду.