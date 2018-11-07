Вчені з Оксфорду з'ясували, що гаджети не впливають на сон дітей

За словами авторів дослідження, батькам, які турбуються про сон дітей, варто звернути увагу не на гаджети, а на регулярність сну і зафіксувати один і той же час для пробудження і засинання.

Згідно з дослідженням Оксфордського університету, кожна година, яку дитина проводить біля екрану гаджета чи телевізора, може скорочувати її сон від 3 до 8 хвилин. На думку вчених, це занадто маленька залежність, щоб говорити про серйозний вплив екранів на дитячий сон.

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Вчені Оксфордського інституту інтернету проаналізували результати американського опитування 2016 року, в якому батьки з різних штатів США відповідали на питання про своїх дітей, передає Бі-бі-сі. Вік дітей - від шести місяців до 17 років. В опитуванні міститься інформація про більш ніж 50 тис. американських дітей і підлітків.

Батьки відповідали на питання, скільки їхні діти проводять біля екранів комп'ютерів, мобільних телефонів і інших гаджетів, а також ділилися інформацією про те, скільки часу їхня дитина витрачає на перегляд телевізора і відеоігор.

Виявилося, що ті діти, які не користуються гаджетами, сплять тільки трохи довше, ніж ті, хто проводить весь час біля екрана.

Наприклад, підліток, який не користувався гаджетами цілий день, проспав вночі 8 годин 51 хвилину. А той, хто простирчав вісім годин перед екраном, спав 8 годин 21 хвилину.

За словами авторів дослідження, батькам, які турбуються за сон своїх дітей, варто звернути увагу не на гаджети, а на регулярність сну і зафіксувати один і той же час для пробудження і засинання. Це може бути набагато кориснішим для тривалості сну, ніж відібрати у дитини смартфон.

При цьому вчені підкреслюють, що дані дослідження можуть бути неточні, тому що базуються на опитуваннях батьків, які можуть бути в чомусь суб'єктивні.

Дослідження Оксфордського університету вступає в протиріччя з популярним твердженням, що гаджети негативно впливають на дитячий сон.

Американська національна асоціація сну рекомендувала батькам забороняти дітям гратися в гаджети у вечірні години, тому що блакитне світло екрана нібито здатне затримувати вироблення мелатоніну - гормону, відповідального за сон. На думку експертів асоціації, надмірне використання гаджетів може мати ефект "мініджетлагу".

Багато великих IT-компаній, в тому числі Apple, Google і Facebook, розробили програми, які дозволяють стежити за часом, проведеним за екраном. Деякі керівники цих компаній не дозволяють своїм дітям використовувати гаджети. Зокрема, Стів Джобс не дозволяв своїй дитині користуватися iPad. Білл Гейтс забороняв своїм маленьким дітям користуватися телефоном. А Тім Кук, нинішній генеральний директор Apple, якось заявив, що не дозволить своєму племіннику реєструватися в соціальних мережах.