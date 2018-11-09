Зонд NASA вперше наблизився до Сонця і передав на Землю сигнал

Отриманий сигнал свідчить, що Parker Solar Probe діє нормально і всі його інструменти працюють і збирають дані.

Сонячний зонд NASA Parker провів своє перше зближення з Сонцем, пролетівши повз зірку на відстані близько 24 млн км. Наступні сім років зонд буде використовувати гравітацію Венери, щоб наблизиться до Сонця.

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Апарат, створений Лабораторією прикладної фізики Джона Гопкінса, передав перший сигнал після зближення з Сонцем. Отриманий сигнал свідчить, що Parker Solar Probe діє нормально і всі його інструменти працюють і збирають дані. Але цей запис - тільки перший з багатьох, обіцяють учасники місії Parker. Фаза першого зближення пройде 11 листопада і через кілька тижнів зонд почне передавати на Землю наукові дані, передає newsone з посиланням на Inverse.

"Ми збираємося наблизитися до Сонця ближче, ніж раніше. Ми не збираємося це робити один раз, ми не будемо робити це двічі - ми будемо робити це 24 рази, і це жахливо", - розповів менеджер проекту Ендрю Дрісман.

Найбільш тісне зближення з Сонцем заплановано на середину грудня 2024 року, коли Parker опиниться на відстані близько 9-10 сонячних радіусів (близько 6 млн км) від зірки.

Використовуючи дані, передача яких між Землею і зондом займає близько 30 хвилин, вчені прагнуть краще зрозуміти космічну погоду, наприклад, сонячні вітри. Хоча Сонце знаходиться на відстані 150 млн км, космічна погода впливає на інструменти астронавтів і жителів Землі, спотворюючи показання супутників, включаючи системи GPS.