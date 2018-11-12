Пентагон оголосив тендер на розробку системи захисту від гіперзвукових ракет

Одним з активних розробників гіперзвукового озброєння сьогодні є Росія.

Агентство перспективних оборонних розробок (DARPA) Міністерства оборони США оголосила тендер на розробку систем захисту від атмосферних гіперзвукових маневруючих боєприпасів, таких як планери і ракети.

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Як повідомляє N+1, заявки на участь у тендері агентство має намір приймати до 21 грудня 2018 року. Конкурс проводиться в рамках програми термінових закупівель, що передбачає спрощене укладення контрактів на закупівлю озброєнь і військової техніки.

Відзначається, що одним з активних розробників гіперзвукового озброєння сьогодні є Росія. Так, російські підприємства розробляють гіперзвукові ракети для стратегічних бомбардувальників Ту-160М і Ту-95МС та багатоцільових підводних човнів проекту «Хаскі».

На озброєння в Росії вже прийнято гіперзвукові протикорабельні ракети «Кинджал», включені до номенклатури озброєння винищувачів-перехоплювачів Міг-31БМ. У 2019 році планується прийняти на озброєння гіперзвуковий планер «Авангард».

Згідно з умовами тендеру, учасники повинні подати попередні проекти, що передбачають розробку відносно дешевих засобів ураження маневрених гіперзвукових цілей, а також швидке створення демонстраторів таких коштів.

Подробиці про вимоги, що пред'являються американськими військовими до перспективних систем захисту від гіперзвукових боєприпасів, засекречено.

Випробування демонстраторів нової системи захисту планується провести у 2020 році.

Відзначається, що на сьогодні на озброєнні США немає систем, здатних перехоплювати гіперзвукові маневрируючі об'єкти в атмосфері.

Існуючі комплекси ПРО призначені для перехоплення бойових блоків балістичних ракет, які хоч і досягають гіперзвукових швидкостей, але мають обмежені здібності до маневрування.

У квітні поточного року стало відомо, що американська компанія Lockheed Martin зайнялася розробкою гіперзвукової крилатої ракети, яку командування ВПС США має намір включити до номенклатури озброєнь сучасних винищувачів та бомбардувальників.

Раніше повідомлялося, що за даними американської розвідки, Росія не змогла налагодити серійний випуск гіперзвукової зброї через відсутність компонентів з вуглеволокна.