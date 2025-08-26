Характерна ліверія корпусу підтверджує, що йдеться саме про гелікоптери ГУР.

Українські багатоцільові гелікоптери UH-60A Black Hawk були помічені над територією Польщі під час перельоту з невідомою метою. Про це повідомили місцеві авіаспотери, інформацію підтвердило спеціалізоване видання Defence24.

В Україні єдиним оператором цього типу бойових машин є Головне управління розвідки Міністерства оборони. Характерна ліверія корпусу підтверджує, що йдеться саме про гелікоптери ГУР.

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі зазначив, що політ відбувався за погодженням з польською стороною, проте його мета й характер залишаються засекреченими. Невідомою залишається також кінцева точка призначення цих Black Hawk і те, чи повернулися вони вже до України після виконання завдання.

Відео дня

Black Hawk в Україні

Відомо, що ГУР експлуатує два вертольоти UH-60 Black Hawk. Перший був помічений у лютому 2023 року і раніше належав цивільній компанії Ace Aeronautics, яка спеціалізується на модернізації кабін транспортних літальних апаратів. Походження другого вертольоту, зафіксованого на відео у березні 2024 року, наразі невідоме.

Крім того, чеська ініціатива Dárek pro Putina (Подарунок для Путіна) зібрала кошти на закупівлю третього гелікоптера UH-60 для ГУР МО України.

Вас також можуть зацікавити новини: