Західні партнери перестали постачати компоненти для виробництва цих авіалайнерів.

Одразу у 14 літаків Sukhoi Superjet 100 виявили конструкторські недоліки у кріпленні фюзеляжу. Про це повідомляє The Moscow Times.

Проблеми стосуються кріплення між кабіною пілотів та передніми дверима літаків. Дефектні авіалайнери літають в авіакомпаніях "‎Ямал"‎, "‎Росія"‎, "‎Азімут"‎ та інших.

За словами фахівців, під час експлуатації літаків у них можуть з'явитися тріщини, деформації та складки у проблемній зоні фюзеляжу. Якщо огляд підтвердить заявлені труднощі, ці борти можуть зняти з польотів для ремонту.

Нагадаємо, Sukhoi Superjet 100 є єдиним серійним російським пасажирським літаком, який був розроблений вже після розпаду Радянського Союзу.

В його створенні приймали участь європейські компанії. Літак випускали в 2007-2022 роках – загалом побудували близько 230 машин цього типу. З 2022-го ведеться активна розробка "імпортозаміщеного" варіанта Sukhoi Superjet.

Нові російські авіалайнери

Головною надією російського цивільного авіабудування сьогодні виступає проєкт ближньо-середньомагістрального МС-21. Виробництво літака постійно переносили – зараз серійне постачання намічено на 2026 рік. Сьогодні тестують дослідний зразок авіалайнера, оснащений новими російськими системами і агрегатами.

Однією з головних проблем МС-21 називають занадто високу ціну – за деякими даними літак буде коштувати дорожче, ніж конкуренти від Boeing та Airbus.

