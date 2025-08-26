Росія розробляє вертоліт нового покоління ПАК АА

Раніше росіяни представили кілька концептів принципово нових гвинтокрилих машин.

Росіяни не відмовляються від створення нових гелікоптерів та без зайвого шуму розпочали програму розробки гвинтокрилої машини нового покоління. Про це повідомляє Aviation Week.

Проєкт назвали ПАК АА, що розшифровують як "‎Перспективний авіаційний комплекс армійської авіації"‎ (по аналогії з програмами ПАК ФА та ПАК ДА, націленими на створення літаків). Передбачається, що мова йде про ударний гелікоптер.

Інформацію щодо нової програми у своєму щорічному звіті оприлюднило російське конструкторське бюро "‎Фазотрон-НИИР", яке розробляє радіолокаційні системи.

Серед планів на цей рік було зазначено створення нової радіолокаційної системи для гелікоптерної платформи, яку й визначили як ПАК АА.

Якою повинна бути нова машина – не повідомляється. Невідомими залишаються і терміни розробки ПАК АА.

Зазначимо, що раніше росіяни представили кілька концептів нових гвинтокрилих машин, включно з високошвидкісним гелікоптером з співвісними гвинтами, який отримав назву Ка-92.

Проєкт був частиною програми зі створення нового покоління гелікоптерів середнього класу, здатних розвивати швидкість до 500 км/год та долати відстань до 1400 км. Наскільки можна судити, проєкт закінчився нічим.

Окрім цього росіяни тестували технологію високошвидкісних вертольотів, використовуючи у якості літаючої лабораторії радянський гелікоптер Мі-24.

Нові російські гелікоптери

Нагадаємо також, що торік було опубліковано перші зображення нового російського гелікоптера, який отримав позначення НВ.17.

Як повідомлялось, він повинен стати вертольотом середнього класу, оснащеним "‎сучасним радіоелектронним обладнанням"‎.

А вже в цьому році росіяни анонсували створення гелікоптера Мі-80, основою якого повинен стати модернізований Мі-171А3, який у свою чергу є подальшим розвитком радянського Мі-8.

