Він наголосив, що існує єдиної системи зброї, яка б змінила хід подій на користь будь-якої зі сторін.

Президент Дональд Трамп уклав з НАТО угоду, за якою європейці купують американську зброю, щоб передати її Україні. Чи існує можливість, що в рамках цієї угоди Україна отримає розширений перелік озброєння, зокрема, крилаті ракети "Томагавк", розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода" Френк Собчак, полковник армії США у відставці та професор Військово-морського коледжу США.

Так, він зазначив, що питання щодо обмежень такої угоди ще належить з'ясувати, однак, на його думку, не існує такої зброї, яка сама по собі зможе суттєво вплинути на ситуацію у війні.

"Чи будуть включені "Томагавки", також під питанням, але я б зазначив, що не існує єдиної системи зброї, яка б змінила хід подій на користь будь-якої зі сторін. Суть конфлікту полягає в національній волі, оборонно-промисловій базі та людських ресурсах. Перемога для однієї чи іншої сторони настане лише тоді, коли один із цих боксерів першим знепритомніє", - наголосив він.

Він також високо оцінив українську крилату ракету "Фламінго", зазначивши, що вона є тактичною інновацією. Однак, на його думку тут та ж сама ситуація, що й з "Томагавками".

"Жодна окрема система зброї навряд чи зможе рішуче схилити баланс сил на користь будь-якої зі сторін", - зазначив він.

США та Україна

Як повідомляв УНІАН, адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Україні 3350 ракет повітряного базування Extended Range Attack Munition (ERAM). Ракети мають прибути в Україну приблизно за шість тижнів.

Водночас кілька чиновників США заявили, що для використання ERAM із дальністю дії від 150 до 280 миль (240-450 км) Україні знадобиться схвалення Пентагону.

Також авіаційний експерт Валерій Романенко заявив, що президент США Дональд Трамп навряд чи передасть Україні таку зброю, яка зможе сильно нашкодити російському диктатору Володимиру Путіну, говорячи про можливе постачання ракет "Томагавк".

Авіаексперт вважає, що Трамп не дасть Україні жодної наступальної зброї. Проте він не виключає передачу американських ракет JASSM.

