Суратська діамантова біржа, яка є найбільшим офісним комплексом у світі, перевершуючи за розмірами навіть Пентагон, стоїть порожня. Раніше в місті обробляли та полірували понад 80% світового обсягу необроблених алмазів, але замовлення втрачені через загрозу введення мит США, передає Reuters.

Поточний 25%-ий митний тариф Індії має подвоїтися 27 серпня. Раніше на найбільший ринок у світі припадала майже третина щорічних поставок дорогоцінних каменів та ювелірних виробів на суму 28,5 мільярда доларів.

Експорт індійської діамантової промисловості вже досяг найнижчого рівня за два десятиліття через слабкий попит з боку Китаю. Тепер підвищення мит з боку президента США Дональда Трампа може завдати йому непоправного удару.

Експортери різко скорочують закупівлі необроблених діамантів, працюють з мінімальними запасами. Малі підприємства пропонують значні знижки, скорочують персонал на тлі спаду.

Деякі великі торговці діамантами розглядають можливість перенесення діяльності до Ботсвани, де мито США становить лише 15%. Продажі алмазів зростуть також в таких країнах, як Ізраїль та Бельгія. Виробники зізнаються, що американські мита можуть скоротити їхній річний дохід на 20–25%.

Суратську діамантову біржу особисто відкривав прем'єр-міністр Нарендра Моді у грудні 2023 року. Її площа становить понад 622,4 тисячі кв м.

Складаючись з дев'яти взаємопов'язаних веж, кожна з яких має 15 поверхів і блискучі скляні фасади, розлога біржа вміщує банки, митні офіси, безпечні сховища та ювелірний торговий центр, спроектований як єдиний центр для світової діамантової промисловості. В результаті на біржі діамантів в Сураті було продано понад 4700 офісів, але зараз використовується менше 250. Майже 200 000 працівників можуть втратити роботу.

Єдиним позитивним моментом, що утримує галузь, є внутрішній попит в Індії, який продовжує зростати. Вона нещодавно випередила Китай і стала другим за величиною ринком у світі.

