Китай на параді покаже новітні ракети, здатні вразити США, - Bloomberg (фото)

Аналітики зазначають, що на знімках видно міжконтинентальні балістичні ракети DF-41 з дальністю близько 15 000 кілометрів і надзвукові ракети DF-100.

Китай готується продемонструвати на параді 3 вересня свої новітні протикорабельні ракети, бойові безпілотники і балістичні ракети, здатні нести ядерний заряд, щоб показати свою військову міць.

Як пише Bloomberg, за словами аналітиків Open Nuclear Network у Відні, що спеціалізуються на розвідці з відкритих джерел, на знімках, зроблених 9 серпня із супутника Airbus, зафіксовано бронетехніку, системи ППО, артилерійські установки, включно з ракетними пусковими установками, і крилаті ракети.

Як зазначив співробітник аналітичного центру з питань безпеки Тяньжань Сюй, нова зброя Китаю містить передові технології, такі як гіперзвукові системи, які підвищують "шанси на подолання корабельних систем ППО і явно розробляються з метою придушення ВМС США в західній частині Тихого океану".

Серед зброї, видимої на супутникових знімках, зроблених 9 серпня, мабуть, є ударні та розвідувальні безпілотники, сказав Сюй. До них належать безпілотники, призначені для взаємодії з пілотованими винищувачами.

Хоча китайська влада накрила ракети в районі розміщення, на супутникових знімках, ймовірно, також можна побачити кілька твердопаливних міжконтинентальних балістичних ракет DF-41, сказав Сюй.

Ракета є мобільною, тобто її можна перевозити в готовому до запуску вигляді на спеціалізованій вантажівці, може нести кілька боєголовок і має дальність близько 15 000 кілометрів (9320 миль), що робить її здатною завдавати ударів по території США. Вперше її було представлено на військовому параді 2019 року, додали в CSIS.

За словами Сюя, кожухи також приховують інші ракети, включно з надзвуковою крилатою ракетою DF-100. Про цю зброю відомо небагато, але Китайський інститут аерокосмічних досліджень ВПС США заявив, що, імовірно, її дальність становить кілька тисяч кілометрів.

Крім того, публікації в соціальних мережах демонструють нові гіперзвукові протикорабельні ракети, однак на супутникових знімках ця зброя не відображена чітко, і Bloomberg не може підтвердити ці публікації.

Згідно з кадрами в соціальних мережах, вулицями Пекіна також демонструвалися нові зразки танків і бойових машин піхоти. За словами аналітиків, вони, мабуть, оснащені передовими датчиками і системами активного захисту - компактними протиракетними системами малої дальності - для захисту від безпілотників.

Як зазначає Bloomberg, Китай - один із найактивніших розробників гіперзвукових ракет у світі, які перевершують за швидкістю і маневреністю традиційні системи оборони.

Парад у Китаї

Парад у Китаї відбудеться за кілька днів після саміту Шанхайської організації співробітництва, на якому Сі Цзіньпін, як очікують, зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним, прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та іншими світовими лідерами, які прагнуть заручитися підтримкою своїх країн в умовах зростаючої напруженості у відносинах зі США.