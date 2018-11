Чума могла потрапити до середньовічної Європи з Уралу або Центральної Азії – науковці

За деякими оцінками, середньовічна пандемія чуми знищила до 50% населення Європи.

Чумна паличка, яка в Середні віки викликала в Західній Європі кілька спустошливих епідемій чуми, могла потрапляти в європейські країни торговими шляхами з Центральної Азії або Західного Уралу.

Читайте такожВчені назвали найгірший рік в історії людства

Як повідомляє N+1, про це йдеться в статті, опублікованій в авторитетному американсьому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Зазначається, що пандемія чуми, яку часто називають «Чорною смертю», почалася в Європі у середині XIV століття і тривала до кінця XVIII століття. За різними оцінками, під час першого спалаху хвороби (1347-1353) загинуло від 30 до 50 відсотків населення континенту. Згодом у різних країнах Європи епідемії траплялися кожні 10-15 років. Дослідники неодноразово задавалися питанням, як і де збудник хвороби міг зберігатись протягом такого довгого часу.

Науковці з Норвегії, Франції, Італії та Великої Британії під керівництвом Нільса Стенсета (Nils Stenseth) з університету Осло відсеквентували п'ять геномів чумної палички, які вони виявили в похованнях середини XIV століття у Франції, Бельгії, Нідерландах та Норвегії. Крім того автори статті проаналізували історичні джерела та археологічні знахідки з європейських поховань.

В результаті дослідники дійшли до висновку, що збудники хвороби періодично прибували в Західну Європу, ймовірно торговими шляхами, разом з товарами.

Науковці з'ясували, що в Європу потрапляли кілька різновидів чумної палички. Виявилося, що геном чумної палички, знайдений в останках з Італії, з Тоскани, відрізнявся від ДНК інших середньовічних штамів.

Збудники хвороби могли потрапити в Західну Європу разом з хутром з Великого Новгорода або Булгару. Ще одним маршрутом, за яким чумна паличка могла опинитися в Європі, був торговий шлях з того ж Булгару в чорноморську Кафу (нині Феодосія), а звідти — в країни Південної Європи.