Соціальні мережі Facebook та Instagram припинили працювати

Соціальна мережа Facebook не працювала. Станом на 8:30 не працював сайт соціальної мережі, мобільний додаток не оновлювався.

Не працював також Instagram.

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На офіційних сторінках мереж у твіттері інформація про будь-які проблеми ніяк не коментується.

Станом на 9:13 соціальні мережі відновили свою роботу.

Як повідомляв УНІАН, подібне спостерігалося в серпні 2014 року, коли тисячі користувачів соціальної мережі Facebook у всьому світі відчували труднощі з отриманням доступу до веб-сайту компанії.