Соціальні мережі Facebook та Instagram припинили працювати
08:43, 27 січня 2015Наука та IT
36847 0оновлено
Станом на 9:13 соціальні мережі відновили свою роботу.
Facebook перестав працювати / Прінтскрін
Соціальна мережа Facebook не працювала. Станом на 8:30 не працював сайт соціальної мережі, мобільний додаток не оновлювався.
Не працював також Instagram.
Читайте такожУ Туреччині можуть заблокувати Facebook через образи пророка Мухаммеда
На офіційних сторінках мереж у твіттері інформація про будь-які проблеми ніяк не коментується.
Станом на 9:13 соціальні мережі відновили свою роботу.
Як повідомляв УНІАН, подібне спостерігалося в серпні 2014 року, коли тисячі користувачів соціальної мережі Facebook у всьому світі відчували труднощі з отриманням доступу до веб-сайту компанії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter