Google майже стер межу між "я знаю" та "я вважаю, що я знаю" - дослідники
Пошук в Інтернеті дає неточну інформацію, але людина починає вважати, що має вже більш ніж достатні знання, попереджають вчені.
Багато пошукових систем, таких як Google або Yahoo! примушують людей думати, що вони розумніші, ніж є насправді. Психологи з Єльського університету (США) виявили, що це відбувається тому, що люди просто поверхнево знайомляться з інформацією, пише The Telegraph.
Пошук в Інтернеті дає неточну інформацію, але людина починає вважати, що має вже більш ніж достатні знання, попереджають вчені.
Було проведено ряд експериментів, які показали, що користувачі Інтернету вважали себе експертами у поставленій задачі, на відміну від тих, хто отримав інформацію з інших джерел, наприклад, з книги або безпосередньо від людини.
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Професор психології Франк Кейл (Frank Keil) з Єльського університету, каже, що дослідження показали: ефект "режиму пошуку" в Інтернеті був настільки сильним, що людина продовжувала вірити у власну поінформованість, навіть якщо виявлялося, що отримані нею знання невірні.
"З Інтернетом, межа між тим, що ви знаєте і що ви думаєте, що знаєте, стає розмитою", - заявляє провідний дослідник університету Метью Фішер (Matthew Fisher).
Дослідники також вважають, що перебільшення особистих знань може також бути небезпечним у політичній сфері та інших галузях, пов'язаних з високою важливістю прийнятих рішень.
Експерти відзначають, що зростання популярності смартфонів також може посилити проблему, тому що таким чином пошук в Мережі для людини завжди знаходиться у межах досяжності.