Google майже стер межу між "я знаю" та "я вважаю, що я знаю" - дослідники

Багато пошукових систем, таких як Google або Yahoo! примушують людей думати, що вони розумніші, ніж є насправді. Психологи з Єльського університету (США) виявили, що це відбувається тому, що люди просто поверхнево знайомляться з інформацією, пише The Telegraph.

Пошук в Інтернеті дає неточну інформацію, але людина починає вважати, що має вже більш ніж достатні знання, попереджають вчені.

Було проведено ряд експериментів, які показали, що користувачі Інтернету вважали себе експертами у поставленій задачі, на відміну від тих, хто отримав інформацію з інших джерел, наприклад, з книги або безпосередньо від людини.

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Професор психології Франк Кейл (Frank Keil) з Єльського університету, каже, що дослідження показали: ефект "режиму пошуку" в Інтернеті був настільки сильним, що людина продовжувала вірити у власну поінформованість, навіть якщо виявлялося, що отримані нею знання невірні.

"З Інтернетом, межа між тим, що ви знаєте і що ви думаєте, що знаєте, стає розмитою", - заявляє провідний дослідник університету Метью Фішер (Matthew Fisher).

Дослідники також вважають, що перебільшення особистих знань може також бути небезпечним у політичній сфері та інших галузях, пов'язаних з високою важливістю прийнятих рішень.

Експерти відзначають, що зростання популярності смартфонів також може посилити проблему, тому що таким чином пошук в Мережі для людини завжди знаходиться у межах досяжності.