Вчені навчили щурів "бачити" магнітне поле

"Ми були вкрай здивовані, що щури стали сприймати нове джерело інформації про навколишній світ, яке раніше не було доступне, і навчилися користуватися ним для вирішення завдань вже через 2-3 дні. Схоже, що ми не повністю використовуємо потужності нашого мозку. Це відбувається не тому, що ми лінуємося, а через недосконалість наших органів чуттів. Реальний світ відчуттів набагато багатший, ніж ми його зараз сприймаємо", - заявив Юдзі Ікегая (Yuji Ikegaya) з університету Токіо (Японія), передає РИА Новости із посиланням на статтю, опубліковану в журналі Current Biology.

Ікегая, один із авторів цього відкриття, має на увазі відкриту його науковим колективом неймовірну здатність мозку ссавців адаптуватися і перебудовуватися на роботу із принципово новими джерелами відчуттів.

Як сподівається вчений, ця властивість дозволить людині набути у найближчому майбутньому здатності бачити не лише лінії магнітного поля Землі і штучних магнітів, але й ультрафіолет, рентгенівські промені, чути ультразвук та інші недоступні нам види випромінювань.

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Настільки оптимістична картина майбутнього була отримана Ікегаєю та його колегою Хіроакі Норімото в ході експериментів зі щурами, яких вчені тимчасово засліпили, зшивши їм повіки. У мозок кожної такої тварини був вставлений набір електродів, які дозволяли читати та відправляти сигнали у зорову кору.

До цих електродів нейрофізіологи підключили простий цифровий компас, який подавав серії електричних імпульсів у "праві" та "ліві" електроди у той момент, коли тварина дивилося на північ чи південь.

Після підключення компаса біологи тварину поміщали у Т-подібний лабіринт, на одному з кінців якого була порція їжі, яку щур отримував лише у тому випадку, якщо він швидко її знаходив.

На подив учених, їхні підопічні швидко навчилися користуватися магнітними "очима" і на другий день життя з ними знаходили їжу у 80% випадків. Це відповідає тому ж рівню успіху, який вони демонстрували до того, як біологи зшили їм повіки і позбавили їх зору. Аналогічна ситуація спостерігалася і у випадку переміщення щурів у більш складний для навігації Ж-подібний лабіринт із чотирма помилковими ходами.

Досліди Ікегая та Норімото - не перша спроба розширити сприйняття світу у гризунів - на два роки раніше група відомого нейрофізіолога Мігеля Ніколеліса з університету Дьюка успішно підключила датчик інфрачервоного світла до центру дотику у мозку щура. Обидва ці експерименти показують, що мозок ссавців володіє достатньою гнучкістю для того, щоб інтегрувати нові органи чуттів у систему сприйняття світу навіть у дорослому житті.

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