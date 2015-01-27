Вчені: високі підбори, холод та нетривалий головний біль бувають корисними для здоров'я

Останні дослідження показали, що надто зручні умови життя шкодять здоров'ю, у той час як незначний дискомфорт може піти на користь, повідомляє Еспресо.TV. з посиланням на The Daily Mail.

Канадські дослідники з'ясували, що при вживанні болезаспокійливих засобів при грипі ми хворіємо довше, ніж коли не вживаємо нічого. Це може бути пов’язане з тим, що при "збиванні" температури ми даємо можливість вірусам розмножуватись. Британські дослідження також показали, що деякі ліки, які зупиняють запальні процеси можуть також пригнічувати реакцію організму на інфекцію.

Читайте такожНайдовше з усіх емоцій людина відчуває сум - вченіВикиньте зручні легінси, радять дослідники. "Коли я лікую людей при болях у спині, я прошу, аби вони приходили до мене у формальному одязі, на кшталт брюк або сорочок. Такий одяг задіює більше м'язів", - каже фізіотерапевт Семмі Марго. До того ж, лайкра призводить до послаблення м'язів. "Легінси тримають сідниці та роблять частину роботи, яку на себе мають брати м'язи, - додає лікар, - якщо ви носите їх щодня, м'язи можуть втратити пружність і, в результаті, сідниці та стегна стануть дряблими".

Крім цього, дослідження університету Ольстера з'ясували, що занурення у 6-градусну воду на 10 хвилин дає набагато кращий результат, ніж купання в гарячій воді. Це також може змусити нас почуватися щасливими. Мікробіолог з університету США Микола Шевчук каже, що холодний душ збільшує рівень ендорфінів.

Якщо не вживати пігулки щоразу, як відчувається незначний головний біль, можна зменшити кількість приступів болю, вважають вчені. "Вживання болезаспокійливих регулярно може зробити мозок більш чуйним до болю", - каже британський невролог Манжит Матару. Замість того, щоб пити ліки, лікар радить ліки, які створюють відчуття тепла, що заспокоїть больові сигнали.

Дослідники Лондонського університету вбачають взаємозв’язок між ростом ожиріння та ростом захисту наших будинків від холоду. "Дія холоду може збільшити кількість бурого жиру, який є корисним для організму. Окрім того, коли ми на холоді, температура тіла знижується, а метаболізм покращується", - каже лікар Джонсон. Утім, не потрібно сидіти на морозі, аби домогтися результату. Японські дослідники з Хоккайдо виявили, що якщо проводити 2 години на день при температурі повітря 17 градусів, то через 6 тижнів кількість жиру зменшиться на 5,2%, а бурого жиру збільшиться на 58%.

Корисним буде і незначний стрес для організму. Під час нього мозок створює нові нейрони. У той час як довготривалий стрес є шкідливим, незначний стрес – запізнення на зустріч, вирішення проблем у короткі строки – викликає позитивну реакцію організму. Це допомагає також організму посилити імунну систему та боротися з інфекцією. Після такого стресу в ідеалі, кажуть вчені, варто відправитись у тренажерний зал або піти на обідню перерву.

Також вчені стверджують, що високі підбори будуть корисними для м'язів тазу.