NASA планує запустити телеканал в 4К форматі

Контент каналу формуватиметься з відео, яке буде постачати безпосередньо NASA і компанія Harmonic. Телепрограми у форматі 4К будуть транслюватися по телевізорах та інших пристроях, які користувачі захочуть підключити, повідомляє DT.UA. Тестовий сигнал телеканалу доступний вже зараз з супутника AMC-18C.

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Датою планованого запуску телеканалу названо 1 листопада.

Основою телевізійного контенту стане відео, зняте на борту МКС, телескопом Хаббл і в рамках інших місій NASA. Крім того, планується показувати відновлене історичне відео і проводити показ важливих подій у реальному часі.

За словами представників Harmonic, телеканал буде доступний користувачам операторів кабельного телебачення, а також в інтернеті.