У центрі Чумацького шляху знайшли 655 "юних" зірок

Про це повідомляє прес-служба обсерваторії. Проаналізувавши дані, отримані в ході інфрачервоного огляду центру галактики, астрономи під керівництвом Іствана Декані знайшли нові зірки, що становлять цілу систему Чумацького Шляху, передає Gazeta.ru.

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«Вважається, що центральний балдж (потовщення) Чумацького Шляху складається зі старих зірок. Однак дані з телескопа VISTA показали щось нове — дуже юні зірки за астрономічними мірками!» — пояснив автор відкриття.

Цими зірками стали 655 молодих зірок, званих цефеїдами, відомими тим, що вони розширюються і стискаються з суворим періодом від декількох днів до місяців, значно змінюючи яскравість.