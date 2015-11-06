NASA представило дані чотирьох нових досліджень атмосфери Марсу

Про нові відкриття про "долю атмосфери" Червоної планети, анонсовані NASA 4 листопада 2015 року, повідомляє Лента.ру з посиланням на журнал Science.

Вимірювання, зроблені у верхніх шарах атмосфери Марсу показали, що швидкість утікання іонів збільшується під час сонячних спалахів. 8 березня 2015 року, під час потужного викиду корональної речовини на Сонці, інструменти MAVEN зафіксували явища Фарадея (магнітне обертання площини поляризації), що витягувалися в космос у вигляді завитків висотою п'яти тисяч кілометрів. Коли наслідки викиду досягли Марсу, за цим завиткам у великих кількостях побігли планетарні іони, насамперед O2+ і CO2+. Оскільки ранньої історії Сонячної системи корональні викиди маси траплялися значно частіше, чим тепер, дане явище вказує на ймовірну причину втрати планетою своєї атмосфери.

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Автори другого дослідження розповіли про занурення MAVEN в термосферу і іоносферу планети. Там зонд виявив змішування двоокису вуглецю, аргону і діоксиду азоту, а також несподівано велику кількість кисню. Щільність цих елементів на висоту 200 кілометрів під час кожного з занурень виявлялася різною, що може бути викликано взаємодією гравітаційних хвиль і вітру.

Крім того, вчені розповіли про нещодавно виявлене на Марсі на висоті 60 кілометрів сяйво. На їхню думку, воно за своєю природою не відрізняється від полярного сяйва на Землі — тільки на Марсі це явище викликається не магнітними полюсами, а залишковим магнітним полем кори планети. В результаті «марсіанське сяйво» є більш розсіяним і рівномірно розподіленим в атмосфері.

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Також астрофізики проаналізували розподіл частинок пилу на різних висотах (від 150 до 1000 кілометрів). Жоден природний процес, що відбувається на поверхні планети, не здатний підняти пил на таку висоту. На думку вчених, MAVEN засік пил міжпланетного походження.

Крім того, в журналі Geophysical Review Letter вийшло цілих 44 статті, які піднімають більш дрібні, але важливі для науки питання, на які вдалося відповісти завдяки даним з MAVEN.