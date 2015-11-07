Вчені продовжують шукати інопланетні цивілізації біля зірки KIC 8462852

Хоча за два тижні спостережень радіотелескоп Allen Telescope Array не знайшов навколо зірки KIC 8462852 випромінювання, характерного для високорозвиненої інопланетної цивілізації, вчені не втрачають надії знайти пояснення дивним світінням небесного тіла — за допомогою набагато більш потужного радіотелескопа Грін-Бенк. Про це повідомляє Popular Science.

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Поведінка зірки KIC 8462852 із сузір'я Лебедя привернула увагу наукової громадськості в жовтні 2015 року, передає Lenta.ru.

Дані з космічної обсерваторії Кеплер показали, що її світіння різко і нерегулярно падає і зростає протягом останніх кількох років. Цей процес можна пояснити рухом екзопланети по її орбіті. В даний час основною гіпотезою вчених залишається проходження повз зірки хмари комет.

Крім того, астрономи в якості останньої гіпотези не виключають, що зрушення в світінні викликають гігантські структури, створені інопланетною цивілізацією (наприклад, група колекторів світлової енергії). Ця можливість і привернула увагу експертів проекту SETI («Пошук позаземного розуму»), які направили на зірку KIC 8462852 радіотелескоп Allen Telescope Array.