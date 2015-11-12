Microsoft випустила програму, яка розпізнає емоції людей на фото

Демоверсію програми виклали на сайт Project Oxford у відкритий доступ. Згідно концепції, алгоритм робить висновки про настрій людини, аналізуючи вираз її обличчя на фотографії і прораховуючи співвідношення емоцій. В їх число входять гнів, презирство, відраза, страх, щастя, смуток і здивування. Окремим пунктом йде нейтральний вираз обличчя.

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Результати відображаються в числовому форматі. Автори попередили, що програма поки не налагоджена і може допускати помилки при розпізнаванні.

Серед інших функцій, викладених на Project Oxford, — розпізнавання віку людини з фото. На його основі Microsoft в травні 2015 року зробили сервіс how-old.net.

Спроби створити систему, здатну вгадувати емоції по виразу обличчя, ведуться давно. Так у 2008 році таку програму представили дослідники департаменту з вивчення штучного інтелекту з Політехнічного університету мадридської обчислювальної школи.