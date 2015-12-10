У США народилися перші у світі цуценята "з пробірки" (фото)

Вчені вірять, що прогрес, якого вони досягли у технології ЕКЗ, допоможе зберегти види, що перебувають під загрозою зникнення, а також боротися із різноманітними захворюваннями як у тварин, так і в людей.

Семеро цуценят є схрещенням кокер-спанієля і бігля, при цьому у них шість різних біологічних батьків, передає BBC Україна.

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Цуценята народилися ще в червні, проте їхню появу на світ тримали у таємниці до офіційної публікації результатів дослідження цього тижня.

За словами науковців, раніше у них виникли проблеми із замороженням собачих ембріонів, проте вони зуміли подолати ці труднощі.

Пересадити запліднені яйцеклітини сурогатній матері також виявилося відносно нескладно, кажуть біологи.

При цьому спроби здійснити екстракорпоральне запліднення на собаках почалися ще в 1970-ті роки.

Колеги американських ветеринарів уже назвали успіх із сімома цуценятами великим кроком уперед.

Вчені зазначають, що собаки і люди мають багато схожих спадкових захворювань, і ЕКЗ на собаках може допомогти у виправленні генетичних "недоліків".