Вчені встановили, що хижа рослина-мухоловка вміє рахувати

«Вміння рахувати також допомагає рослині економити - число торкань інформує мухоловку про те, наскільки великою є її жертва і як багато нутрієнтів вона містить. Це допомагає рослині знаходити баланс між витратою енергії на полювання і отриманим обсягом поживних речовин», - заявив Райнер Гедрих з Університету Вюрцбурга (Німеччина), його слова наводить РІА Новини.

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Райдер Гедрих і його колеги виявили дивовижну здатність мухоловки рахувати, і з'ясували, що деякі числа означають для неї, спостерігаючи за тим, як венерині мухоловки (Dionaea muscipula) ловили і їли коників в лабораторній оранжереї.

Перед експериментом вчені прикріплювали до поверхні мухоловки кілька електродів, після чого запускали в посудину з нею коника, який через деякий час потрапляв в «обійми» рослини. Іноді вчені перевіряли хижу представницю флори на пильність, намагаючись змусити її закрити пастку після декількох натискань на її поверхню.

Ці досліди розкрили кілька цікавих речей. Приміром, виявилося, що рослина вміє рахувати і що вона асоціює деякі етапи свого циклу «полювання» і травлення з тим, як далеко вона просунулася у своєму «рахуванні».

Як розповідають науковці, мухоловка використовує рахунок до двох для того, щоб захищати себе від помилкових спрацьовувань - рослина ніколи не закриє пастку, якщо її поверхні не торкнутися вдічі протягом 20 секунд.

По-друге, коли комаха потрапляє в «обійми» мухоловки, рослина не поспішає розпочати перетравлювати її, поки не переконається, що жертва міцно закріплена в пастці - мухоловка чекає, поки членистоноге торкнеться стінок ще 5 разів, і лише після цього починає виробляти травні соки.

Поки жертва ще жива, кожне нове «накручування» лічильника змушує рослину посилювати стискаючу силу і все сильніше здавлювати комаху. Подібний «покроковий» підхід до його умертвіння дозволяє, пояснює Гедрих, мухоловці економити сили і визначати, як багато травних соків, виробництво яких вкрай дороге з енергетичної точки зору, знадобиться для перетравлення жертви.

В даний час автори статті вивчають структуру геному мухоловок, намагаючись знайти в ньому гени, що відповідають за роботу цих вбудованих «лічильників», і потенційно пристосувати їх для роботи в генно-модифіковані організми.